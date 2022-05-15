В понедельник ранним утром произойдет полное Лунное затмение в Суперлунии

По понедельник, 16 мая, ранним утром (в четыре часа 32 минуты по московскому времени) начнутся полутеневые фазы лунного затмения.

«В это же время Луна будет на минимальном расстоянии от Земли, что позволит называть это событие "Суперлуние"», - сообщает «Наблюдательная астрономия» ВКонтакте.

В московском планетарии отметили, Лунное затмение будет достаточно глубоким и продолжительным. Во время затмения Луна находится в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной тени. Общая продолжительность затмения: пять часов 19 минут. Теневое затмение продлится три часа 27 минут 56 секунд. А полная фаза будет продолжаться один час 24 минуты 50 секунд.

В четыре часа 32 минуты по московскому времени Луна коснется земной полутени - в это время начнется полутеневое затмение. «Полутеневое затмение плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным», - отметили в планетарии.

В пять часов 28 минут (по данным московского планетария – в пять часов 29 минут) начнутся теневые фазы затмения (Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени), но они будут доступны только более западным странам.

Начало полного затмения (полное погружение Луны в земную тень) наступит в шесть часов 29 минут (в шесть часов 30 минут) и продлится около 1,5 часов. Максимум (момент наибольшей фазы) – в семь часов 13 минут.

Конец полного затмения – в семь часов 55 минут. Конец частного затмения – в восемь часов 55 минут. Конец полутеневого затмения – в девять часов 50 минут (по московскому времени).

В России это затмение не наблюдается. «Никакие фазы этого затмения не будут видны ни из какой точки территории России. В самых западных и юго-западных регионах – Калининградской области, Крыму и Севастополе – Луна успеет зайти за горизонт буквально за несколько минут до начала теневого затмения. С учетом размеров нашей страны такая неблагоприятная ситуация крайне редка», - отмечают в планетарии.

В «Наблюдательной астрономии» подчеркивают, что четыре месяца назад произошло мощное извержение вулкана Тонга - это может привести к более темным затмениям.

ФОТО: Московский планетарий