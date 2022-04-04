Во вторник в Челябинской области дождь, местами с мокрым снегом

Во вторник, пятого апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске плюс 1-3 градуса, по области – плюс 1-6 градусов, при прояснении – до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 6-8 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в горных районах прохладнее – до плюс пяти градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 729 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 17 минут, заход - в 19 часов 38 минут. Долгота светового дня - 13 часов 21 минута. Луна растущая.

По народному календарю пятого апреля – Никонов день.

В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц - защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

Не забывали и о воде. Крестьяне обходили родники и ключи близ деревни и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние».

Именины в этот день: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей.