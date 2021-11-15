Во вторник в Челябинской области морозно и местами снег

Во вторник, 16 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туманы, изморозь. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 16-18 градусов, по области – минус 13-18 градусов, на юге и крайнем западе – до минус 23 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 6-9 градусов. По области –минус 6-11 градусов.

Ветер западной четверти ночью 2- 7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 26 минут, заход - в 16 часов 50 минут. Долгота светового дня - 8 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Анна Холодная.

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал, наоборот, плохие дела: «Анна холодная — осень голодная». Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.

Именины в этот день: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.