Во вторник в Челябинской области прохладно и без осадков

Во вторник, 20 апреля, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске прогнозируют температуру воздуха минус 7-9 градусов, по области – минус 4-9 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 10-12 градусов. По области – плюс 7-12 градусов.

Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, ночью порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба. В течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 39 минут, заход - в 20 часов 10 минут. Долгота светового дня – 14 часов 31 минута. Луна растущая.

По народному календарю – Акулинин день.

На Акулину примечали погоду. Если было дождливо - это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину - хорошая калина». Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи. Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину - такова она будет и 20 сентября.

Именины в этот день: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.