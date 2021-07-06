Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

Во вторник, шестого июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков.

В юго-восточных и восточных районах местами сохраняется, в западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная, на остальной территории местами сохраняется высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 17 градусов, влажность воздуха 57%, ветер северный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса. По области – плюс 18-23 градуса, на юге воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 23 минуты, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня – 17 часов 11 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Аграфена Купальница.

Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд. На Аграфену все жители деревни шли купаться и мыться.

Именины в этот день: Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.