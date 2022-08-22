Во вторник в Челябинской области жарко и без осадков

Во вторник, 23 августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южной части региона местами прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, в горах и низинах прохладнее – плюс 5-10 градусов.

В дневные часы воздух в Челябинске будет прогреваться до плюс 27-29 градусов, по области – 25-30 градусов.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в 5 часов 37 минут, заход – в 20 часов 18 минут. Долгота светового дня 14 часов 41 минута. Луна убывающая, в выходные - Новолуние.

По народному календарю 23 августа - Лаврентьев день.

В полдень на Лаврентия наши предки выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тиха и спокойна - осень будет безветренной, а зима - без вьюг и метелей. «Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идет», - говорили люди. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета - начале осени.

Именины в этот день: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.