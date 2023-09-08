Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске

Волонтеры провели масштабные работы по очистке и облагораживанию городских территорий на трех площадках: арт-объект «Я дома» (набережная реки Миасс), пляж ЧТЗ Первоозерный (Первое озеро), экотропа «Никольская роща», сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Участниками акции стали более 200 активистов экологического волонтерского движения компаний РЖД, Росатом и ОМК из 12 регионов России. Акция состоялась в рамках первого межкорпоративного форума «Эколидеры».

В ходе мероприятия волонтеры очистили от мусора прибрежные территории, убрали сухостой, привели в порядок тропы и дорожки, повесили кормушки для птиц и белок, очистили и покрасили арт-объект «Я дома», а также установили современную детскую площадку на пляже Первого озера.

Всего было собрано 800 мешков мусора, 50 резиновых покрышек, израсходовано 25 литров краски, засыпано на детскую площадку три КАМАЗа песка.

ДЛЯ СПРАВКИ

На Южно-Уральской железной дороге ежегодно проходят экологические акции и мероприятия, направленные на просвещение работников и приобщение их к экологическому образу жизни. Только за 2022 год в экологических акциях приняли участие 16 тысяч работников ЮУЖД, было убрано 73,3 тысячи квадратных метров городских территорий, в результате субботников ликвидировано 117 несанкционированных свалок и вывезено на муниципальные свалки 53,7 тонны отходов, высажено 139 тысяч саженцев деревьев в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях.