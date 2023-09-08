08.09.2023
В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку
08.09.2023
По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
08.09.2023
В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»
08.09.2023
На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
08.09.2023
Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
08.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)
Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
04.09.2023
Из попавших под сокращение 1,8 тысячи южноуральцев могут фактически потерять работу 6,5%
30.08.2023
Железнодорожники и депутаты Заксобрания обсудили вопросы развития транспортной системы Челябинской области
29.08.2023
В сентябре работники ЮУЖД объяснят школьникам правила безопасного поведения на железной дороге
25.08.2023
Первый контейнерный поезд из Китая прибыл в Челябинскую область
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023