Вслед за парком Троицка Народный фронт проверит результаты реконструкции площади Фершампенуаза

Житель Нагайбакского района (Челябинская область) обратился к Народному фронту с просьбой обратить внимание на центральную площадь села Фершампенуаз и оценить результаты реконструкции.

Свою просьбу в группе «Народный фронт/Челябинская область» в ВКонтакте Иван Юзеев опубликовал сегодня, второго февраля, сопроводив обращение к общественникам фотографиями сквера. Активисты ОНФ поблагодарили селянина за сигнал и пообещали провести проверку объекта.

Откликнулись на этот пост и в администрации Нагайбакского муниципального района, только вот ответ оказался не совсем по теме.

«Действительно, работа по очистке улиц от снега в Фершампенуазе вызывает серьезные нарекания. Замечания по очистке снега были сделаны главе Фершампенуазского поселения на аппаратном совещании. Ваша заявка будет передана в Фершампенуазское поселение. По данному вопросу Вы также можете самостоятельно обратиться в администрацию Фершампенуазского сельского поселения по телефону: 2-31-05», - вот такой ответ дали «уважаемому Ивану Ивановичу» в районной администрации. Однако автора обращения он совершенно не удовлетворил. Иван Юзеев попросил «уважаемую администрацию» вникнуть в суть написанного им, ведь говорил он о вызывающем вопросы качестве проведенной реконструкции, а не о снежных завалах, хотя и таковые, судя по фотографии, имеются на центральной площади села – наряду с «потерявшимися» элементами благоустройства.

Также в сообществе Народного фронта Иван Юзеев оставил ссылку на сделанные осенью 2022 года красноречивые фотографии уже преображенного сквера. В своем октябрьском посте житель Фершампенуаза отметил, что на реконструкцию (как видно по снимкам – далекую от идеала) было потрачено более 14-ти с половиной миллионов рублей.

Напомним, на этой неделе общественники из Народного фронта рассказали о несовершенствах благоустроенного - за немалые деньги - парка имени Томина в Троицке, выявленных ими при личном обследовании объекта. Активисты ОНФ заявили, что после их проверки данным объектом благоустройства займется Следственный комитет России.