02.02.2023
На Южном Урале может появиться почти 50 новых дорожных видеокамер
02.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области воспламенился грузовик
02.02.2023
Прокуратура запросила для экс-замминистра здравоохранения Челябинской области пять с половиной лет колонии
02.02.2023
В Миассе завершился этап Кубка России по фристайлу
02.02.2023
Челябинские журналисты присоединились к акции «Будь трезвым в пути»
02.02.2023
Консультация юриста: психиатрическое освидетельствование для сотрудников детского сада
Вслед за парком Троицка Народный фронт проверит результаты реконструкции площади Фершампенуаза
Внимание общественников на проблемный объект обратил местный житель
02.02.2023
Власти успокоили троичан: подрядчик устранит все «косяки» при ремонте ДК имени Луначарского
15.01.2023
В антирейтинг «С теплом – труба» вошли восемь муниципалитетов Челябинской области
08.12.2022
К ситуации с аварийным общежитием на Мира подключились прокуратура и СК
01.12.2022
Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023