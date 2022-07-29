Предстоящие выходные в Челябинской области будут жаркими.

Как сообщает Челябгидрометцентр, в субботу, 30 июля, в регионе обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. Ветер северный с переходом на северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске воздух прогреется до плюс 26 градусов.

В воскресенье, 31 июля, во всем регионе - переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха – 24-25 градусов.

По народному календарю 30 июля 2021 года отмечается Маринин день, а православная церковь вспоминает великомученицу Марину Антиохийскую, которая стала жертвой гонений на христиан при императоре Диоклетиане и потом была обезглавлена. Также 30 июля почитается память Лазаря Галисийского, который на горе Галисия построил храм во имя Воскресения Христова и принял подвиг столпничества.

Считается, что какая погода будет 30 июля – такой будет первая половина осени, а если день выдался жарким и сухим – зима будет холодной и малоснежной.

30 июля на свет появляются деятельные, целеустремленные и упорные личности. Они твердо стоят на земле, которую считают своим бастионом, и выражают свои мысли и творческие идеи громогласно. Именинники дня заняты конкретными делами, им некогда отвлекаться на пустую философию и созерцательность.

По поверью, рождённому в этот день дана власть над молниями. Он может и вражду отвести между людьми, и помирить поссорившихся друзей. В качестве талисмана ему следует носить яшму.

По народному календарю 31 июля 2021 года отмечается Омельянов день, а православная церковь почитает память мученика Емилиана Доростольского, который был рабом главы города, а в душе – христианином.

В этот день по погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой. Если день жаркий, то в декабре будет холодно. Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.