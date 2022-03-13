Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

Вечером в воскресенье, 13 марта, на Земле началась геомагнитная буря. Геомагнитные возмущения ощущают и метеозависимые жители Челябинской области.

Как сообщает «Наблюдательная астрономия», в ночь с 10 на 11 марта на Солнце произошла вспышка из области группы пятен AR2962, продлившаяся шесть часов. В результате в межпланетное пространство были выброшены большие объемы корональных масс в направлении на Землю. Они уже достигли нашу планету и вечером 13 марта

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, в настоящий момент магнитосфера на Южном Урале возмещенная. Магнитные бури (уровень G1) прогнозируют ранним утром 14 марта.

По данным Gismeteo, магнитная буря (силой четыре) началась около 20 часов 13 марта, к полуночи она усилится до пяти баллов, а к утру – до шести баллов.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

Кроме того, южноуральцев предупреждают о повышенном атмосферном давлении в течение всей недели. Максимума оно достигнет в среду – 758 миллиметров ртутного столба. Это на 16 единиц выше нормы. Затем оно будет понемногу спадать, но останется значительно выше нормативного значения.

Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.