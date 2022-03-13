13.03.2022
НМУ объявлены еще в трех городах Челябинской области
13.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 марта
13.03.2022
В Копейске огнеборцы спасли мужчину-инвалида
13.03.2022
В Челябинской области три фуры столкнулись на М5. Один водитель погиб
13.03.2022
Боялась оставить дома: в Челябинске ограбили старушку на четверть миллиона рублей
13.03.2022
Жительница Магнитогорска полгода отправляла деньги «брокеру»
Поберегите себя
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
23.09.2021
В четверг произошла вспышка на Солнце, ставшая четвертой по силе в 2021 году
26.04.2021
В понедельник южноуральцам обещают магнитную бурю
06.03.2021
Южноуральцев предупреждают о слабой магнитной буре
21.11.2019
Южноуральцев ожидают геомагнитные бури и высокое давление
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022