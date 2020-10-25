Южноуральцев предупреждают об очень сильных осадках в понедельник

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – сильные осадки, порывистый ветер, низкое атмосферное давление.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью и днем 26 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах сильное отложение мокрого снега и гололеда на провода, сильная гололедица.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Вероятно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба. Пониженное атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников и людей с заболеваниями суставов.

Влажно-прохладная погода на фоне очень низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

В ГУ МЧС области предупреждают, при таких погодных условиях вероятны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Местным властям рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.