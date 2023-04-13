Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Предстоящей ночью и днем в пятницу, 15 апреля, в Челябинской области прогнозируют ухудшение погодных условий – пройдет дождь, переходящий в снег, ветер усилится, атмосферное давление повысится.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь с 14 на 15 апреля и днем 15 апреля в южных районах ожидается дождь, переходящий в снег, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода), местами сильные. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

При этом в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Прогнозируется шквалистое усиление ветра, отдельные его порывы будут достигать 20-25 метров в секунду, в Челябинске – до 18 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

На дорогах возможен гололед. «Учитывая прогнозируемую гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности», - отметили в ГУ МЧС региона.

Особо внимательными автовладельцам рекомендуют быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов.

УпрДор «Южный Урал» и Миндортранс региона советует водителям учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и быть осторожными на дорогах.

О проблемах на федеральных дорогах можно сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и на многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.