Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Среда обитания
Сегодня, 18:42
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на пятницу, 20 декабря, - мокрый снег, метели, порывистый ветер и снижение атмосферного давления.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, ближайшей ночью и в пятницу ожидается снег, переходящий в мокрый, местами сильный снег. В отдельных районах возможны метели, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица от наката, местами сильная. При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Порывы ветра местами будут достигать 14 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

В ночные часы температура воздуха понизится до минус 11-16 градусов, в горных районах похолодает до минус 20 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно значительно понизится и составит 723 миллиметра ртутного столба. Это может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией.

В ГУ МЧС области предупреждают, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения.

Сильный гололед может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», для предотвращения гололеда и снежного наката на федеральных трассах будет задействовано более 130 единиц техники (комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием, погрузчики и другие).

Водителям советуют, по мере возможности, ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае неизбежности поездки, тщательно подготовить автомобиль, проверить его исправность и сообщить родным и близким свой маршрут.

Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть внимательными на трассах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров. «Заранее планируйте свой маршрут с учетом сложных погодных условий», - советуют дорожники автомобилистам.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях  М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Автор: 
Олеся Денисова
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