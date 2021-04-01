Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

01.04.2021
«Уральская молния» приглашает челябинцев на ночной сеанс массового катания
01.04.2021
В Челябинске взорвалась машина
01.04.2021
В Челябинской области ревнивый супруг зарезал многодетную мать
01.04.2021
В Челябинске из горящей квартиры эвакуировали женщину и ребенка
01.04.2021
Просевшую Университетскую набережную в Челябинске до сих пор не восстановили
31.03.2021
Текслер предложил президенту ряд мер по обеспечению стабильности региональных финансов
01.04.2021
В Челябинске из горящей квартиры эвакуировали женщину и ребенка
31.03.2021
Сотрудник МЧС Миасса предотвратил ЧП по дороге на службу
22.03.2021
В Челябинск приехала комиссия из Центрального аппарата МЧС России
16.03.2021
Предварительная причина схода вагонов на ЮУЖД - излом рельса
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021