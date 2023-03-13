Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды и просят воздержаться от поездок

В предстоящие сутки в Челябинской области прогнозируется ухудшение погодных условий - снегопады, метели, усиление ветра, гололедица, что может осложнить обстановку на дорогах. Жителей просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

По данным Челябинского Гидрометцентра, вечером в понедельник, ночью и днем во вторник, 14 марта, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в снег. Сильные снегопады вероятны в ночные часы в горных районах и днем в восточной половине региона. В отдельных районах - гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед).

В миндортранса области уточнили, что снег, дождь и метели обещают с 20 часов 13 марта до 20 часов 14 марта.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра днем - до 7-12 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление выше нормы, но в течение ночи оно упадет сразу на девять единиц до 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативного значения. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников (у которых собственное давление пониженное) и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией гипотоников. Люди с гипертонией (с повышенным давлением), наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя в эти периоды значительно лучше.

Днем атмосферное давление повысится до 743 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

На дорогах вероятны снежные заносы и сильная гололедица. Это может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, ГУ МЧС области рекомендует пешеходам не торопясь передвигаться по скользкой дороге. Автомобилистам советуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

«Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожным и соблюдать правила безопасности, - напомнили в МЧС. - Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов».

ФКУ Упрдор «Южный Урал» в связи с непогодой обязало подрядные организации выполнить ряд мероприятий, в том числе усилить дежурные смены спецтехникой, создать группы оперативного реагирования, организовать дежурство водителей и механизаторов, дополнительно привлекаемых в случае сложной дорожной обстановки.

Будет также усилен контроль за транспортными средствами, стоящими вне зоны парковок.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7-982-331-37-84 (WhatsAp).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.