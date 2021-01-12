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Южноуральцев предупреждают об усилении морозов, водителей просят отказаться от поездок

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий. Водителей просят по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на 13 января в Челябинске похолодает до минус 27-29 градусов. По области ожидается минус 23-31 градус, при прояснении – до минус 36 градусов. В среду днем синоптики обещают минус 22-27 градусов.

В УпрДор «Южный Урал» предупреждают водителей - наступающие холода могут затруднить перемещения по автомобильным дорогам Челябинской и Курганской областей.

«Техника и механизмы в осложненных погодных условиях работают на пределе своих возможностей, любая неисправность может привести не только к осложнению перемещения по трассе других участников движения, но повлечь иные, тяжелые для жизни и здоровья людей, последствия», - объясняют в Управлении.

По предварительным прогнозам, неблагоприятные погодные условия продлятся по 14 января включительно.

Здесь список пунктов обогрева и питания в Челябинской и Курганской областях можно найти на сайте УпрДор «Южный Урал».

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.