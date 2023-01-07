Южноуральцам обещают суровые Рождественские и Васильевские морозы

В 2023 году Рождественские морозы, как и положено по народному календарю, пришли в Челябинскую область седьмого января. На пороге и суровые Васильевские морозы.

«По народному календарю к седьмому января наступают Рождественские морозы, а с седьмого по 14 января – Васильевские, но наблюдаются они в Челябинске не каждый год», - отмечают в Челябинском Гидрометцентре.

В ночь на Рождество в регионе столбик термометра опускался до минус 13-18 градусов. А вот предстоящая ночь будет очень морозной – минус 27-32 градуса, в горах и низинах -минус 35-40 градусов.

«С восьмого по 10 января по всей территории Челябинской области, 11 и 12 января местами, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более, - сообщает Челябинский Гидрометцентр. – С восьмого по 10 января в отдельных районах прогнозируют сильный мороз – до минус 40 градусов и ниже».

По среднесрочным прогнозам, к концу первой рабочей недели наступившего года морозы ослабнут. А в преддверии Старого Нового года в ночные часы столбик термометра не опустится ниже отметки минус 18-20 градусов, днем обещают минус 12-14 градусов.

Рождественские морозы (со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 20 градусов, ночью в районе минус 30 градусов) повторяются в среднем один раз в два года, а суровые морозы (ниже минус 30 градусов, ночью в районе минус 40 градусов) - в среднем один раз в 15 лет.

Седьмого января самая холодная погода со средней температурой минус 30,8 градуса отмечалась в 1950 году. Шестого января 1915 года было еще холоднее – минус 37 градусов, а в 1988 году среднесуточная температура в этот день повышалась до плюс одного градуса.

В текущем столетии повторяемость кратковременных Рождественских морозов понизилась до 43%, но суровых морозов со среднесуточной температурой ниже минус 30 градусов после 2000 года не наблюдалось (лишь третьего января 2000 года было минус 32,7 градуса).

Васильевские морозы, как в прошлом, так и в начале текущего столетия наблюдались в Челябинске в среднем один раз в два года, а суровых морозов не наблюдалось. Самая холодная погода была зарегистрирована 13 января 1927 года - минус 37,8 градуса. В этом столетии суровых Васильевских морозов не было.