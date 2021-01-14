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Сотрудники ГИБДД Каслей пришли на помощь замерзающим пассажирам в сломавшемся на трассе автобусе

На трассе в Каслинской районе (Челябинская область) сломался рейсовый автобус, который следовал из Екатеринбурга в Златоуст. Сотрудники ГИБДД организовали отправку пассажиров до теплого помещения и отбуксировали транспорт в пункт технической помощи.

В дежурную часть отдела полиции по Каслинскому району поступило сообщение о поломке автобуса на въезде в город Касли. При этом температура воздуха была ниже 30 градусов.

«Мы ехали из Екатеринбурга, внезапно машина остановилась. Как нам сказал водитель масло вытекло из двигателя, дальше ехать не представлялось возможным. Ситуация была критическая, на улице холодно, попутные машины не останавливались. Мы позвонили в службу 112», - рассказал один из пассажиров автобуса.

На место происшествия был направлен экипаж ДПС, обнаружил транспортное средство на обочине автодороги «Тюбук-Кыштым».

«Выяснилось, что из-за сильного мороза вышел из строя двигатель автобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Златоуст. В салоне находилось 16 человек. Полицейские организовали отправку пассажиров на попутном транспорте до теплого помещения. Туда же был доставлен водитель и буксировано транспортное средство с целью осуществления технической помощи и устранения неисправности. В дальнейшем за пассажирами из Златоуста прибыл резервный автобус», - сообщил инспектор ДПС ОМВД России по Каслинскому району Александр Ахмин.

«Хочу поблагодарить сотрудников ГИБДД за оперативность, за доброжелательность. Дальнейший путь мы уже продолжили в сопровождении машины ГИБДД», - рассказал еще один пассажир сломавшегося автобуса.

Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом учитывать сложные погодные условия и, отправляясь в дальний путь, заранее продумывать маршрут, проверять исправность транспортного средства, заправлять его и иметь запас топлива, брать с собой теплые вещи, термос с горячим чаем или кофе, проверить заряд сотового телефона.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями, обращайтесь за помощью в оперативные службы.