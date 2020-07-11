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Южноуральцев предупреждают: ожидается сильная жара

Среда обитания
Сегодня, 00:56
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области предупреждают о сильной жаре в предстоящие выходные и последующей за ними неделе.

В субботу, 11 июля, в отдельных районах ожидается сильная жара, с максимальными температурами воздуха до плюс 38 градусов.

Соответствующие предупреждения МЧС региона опубликовал на своем сайте и рассылает жителям в смс-сообщениях.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в воскресенье жара спадет на несколько градусов, а в понедельник столбик термометра вновь подберется к отметке плюс 37 градусов. Аналогичный температурный режим ожидается и в другие рабочие дни следующей недели.

В связи с аномальной жарой возможен рост количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна.

Могут произойти аварийные ситуации на транспорте при перевозке АХОВ и пожаро-, взрывоопасных веществ.

Особо внимательно к своему самочувствию необходимо отнестись людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (у них возможны обострения). Вероятны тепловые удары. Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь под рукой все выписанные врачом лекарства.

С 11 по 13 июля в юго-западных и восточных районах области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), в большинстве районов - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Не исключены пожары на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, возникновение лесных пожаров, угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных.

В ГУ МЧС области дали несколько рекомендаций жителям, как облегчить самочувствие в жару. В квартирах и домах необходимо поддерживать прохладную температуру воздуха дома. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток.

Окна днем лучше закрывать (особенно, если они выходят на солнечную сторону). Некоторое облегчение могут принести вентиляторы. Но, когда температура воздуха больше 35 градусов Цельсия, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо много пить, при этом избегая сладких и алкогольных напитков.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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