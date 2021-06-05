Южноуральские спасатели-водолазы подняли со дна озера Тургояк 250 килограммов мусора

Южноуральские спасатели-водолазы поддержали экологическую инициативу и пришли на помощь озеру Тургояк.

В мероприятии приняли участие 12 спасателей миасского и мобильного отрядов областной службы спасения. Отработаны действия при поисковых и спасательных работах, одновременном погружении нескольких водолазов, вопросы буксировки и транспортировки объемных предметов со дна на берег.

Спасатели приурочили тренировку к международному дню очистки водоемов, который празднуется сегодня, пятого июня. И делом поддержали экологическую акцию.

«Тургояк - красивейшее озеро нашего региона. Уникально и чистой водой, и большими глубинами. Поэтому многие тренировочные и учебные занятия водолазная служба проводит именно на этой акватории. Мы год за годом видим, какие изменения происходят на озере, во что превращается дно в местах массового отдыха человека. Пластик, резина, железные конструкции могут помешать увидеть чистоту Тургояка нашим детям и внукам», - отметил начальник поисково-спасательной службы Челябинской области Игорь Шалковский.

Более 800 килограммов металлоконструкций и 250 килограммов мусора поднято спасателями-водолазами со дна только у одного из пляжей. Станины, элементы пирсов, проржавевшие куски труб - некоторые конструкции были столь огромны, что потребовалась их транспортировка на лебёдке при помощи спецтехники с берега.