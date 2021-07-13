Задумчивый лось «Зигальги» угодил в фотоловушку

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) в фотоловушку угодил задумчивый лось.

Лесной великан сначала поедал траву на поляне, затем отошёл к дереву и начал что-то внимательно разглядывать.

«Возможно, предметом изучения стали лишайники, которые наряду со мхами и грибами входят в рацион сохатого», - предположили сотрудники национального парка в телеграм-канале «Зигальга Ньюс».

Специалисты отметили, что у лосей нет жёсткого «режима дня». Так, в жару они переносят время кормёжки на ночь, а днём отдыхают на продуваемых ветром полянах, в густом хвойном молодняке, где можно укрыться от насекомых, или по шею прячутся в озёрах или болотах.

В этом году в национальном парке «Зигальга» впервые был проведён зимний маршрутный учёт. Как показали его результаты, сейчас здесь обитает примерно сто лосей.