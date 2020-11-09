ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Зеленый город» завершил ежегодную акцию по благоустройству и уборке городских дворов в Челябинске

Среда обитания
Сегодня, 15:27
Размер текста

Общественная экологическая организация «Зеленый город» при поддержке Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел») завершила ежегодную масштабную акцию по проведению субботников.

Уборка и благоустройство дворовых территорий в Металлургическом районе стартовали в апреле. Совместные субботники общественники и металлурги проводят уже третий год подряд. Всего в этом году активисты комбината с командой экологических общественников организовали 20 субботников на придомовых территориях, привели в порядок детские площадки и места отдыха.

«На дворе ноябрь, а на улице стоит хорошая погода, поэтому мы решили продолжить серию субботников во дворах нашего города. Важно отметить, что в акции принимают участие не только волонтеры «Зеленого города», но и жители домов, где проходят наши мероприятия, – пояснила директор «Зелёного города» Кристина Пелёвина.

«Программа озеленения и благоустройства дворов – это одно из наших направлений экологической программы по улучшению городской среды», – сказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экономика
29.09.20 15:24
Каслинский завод отлил фонари для сквера у тиеатра оперы и балета Екатеринбурга
Экономика
17.09.20 16:21
Алексей Текслер раскритиковал Мечел за неуплату налогов
Общество
02.09.20 10:56
«Уралкуз» подарил портфели первоклассникам
Экономика
24.08.20 10:15
«Уралкуз» наращивает производство штамповок
06.11.20 18:06
В трех городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
06.11.20 14:15
Южноуральцев предупреждают: Утром и днем 7 ноября в горных районах области - сильная гололедица
05.11.20 17:26
Новогоднее оформление Челябинска обещает получиться по-настоящему сказочным
05.11.20 17:19
В трех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
05.11.20 13:21
На берегу Первого озера в Челябинске обнаружена подозрительная труба
05.11.20 11:54
Безруков призвал меньше беспокоиться о лебедях
05.11.20 10:47
Солнечные батареи в туристических приютах могут принести «Таганаю» международную премию
05.11.20 10:18
В Челябинске начался масштабный снос больных деревьев с последующей высадкой
03.11.20 15:38
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
03.11.20 15:10
Челябинцы удивляются ямочному ремонту дороги в бору
Общество
Сегодня, 10:18
Школьников Челябинской области не планируют переводить на дистант
Среда обитания
Сегодня, 12:00
Кто, если не мы
В Челябинске депутаты и общественники продолжили обсуждать проблему сохранения городского бора
Новости
Сегодня, 15:57
Происшествия
Челябинска обменяла свою пенсию на билеты «Банка приколов»
Сегодня, 15:56
Общество
Больше всего жителей Челябинска волнуют проблемы транспортной инфраструктуры
Сегодня, 15:40
Среда обитания
В челябинском городском бору установили контейнеры для раздельного сбора мусора
Сегодня, 15:28
Происшествия
В Челябинске будут судить южноуральцев, у которых полицейские изъяли наркотиков на восемь миллионов рублей
Сегодня, 14:52
Общество
Южноуральские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей
Материалы рубрики
Сегодня, 15:40
Среда обитания
В челябинском городском бору установили контейнеры для раздельного сбора мусора
Сегодня, 09:43
Среда обитания
В Аше общественники высадили красные дубы
07.11.20 14:46
Среда обитания
Минэкологии опровергло информацию о поэтапном выведении участков челябинского городского бора
03.11.20 15:38
Среда обитания
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
03.11.20 09:47
Среда обитания
Таганай готовится к зиме и запасается провизией для своих обитателей
Теги
Мечел
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика