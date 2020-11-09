«Зеленый город» завершил ежегодную акцию по благоустройству и уборке городских дворов в Челябинске

Общественная экологическая организация «Зеленый город» при поддержке Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел») завершила ежегодную масштабную акцию по проведению субботников.

Уборка и благоустройство дворовых территорий в Металлургическом районе стартовали в апреле. Совместные субботники общественники и металлурги проводят уже третий год подряд. Всего в этом году активисты комбината с командой экологических общественников организовали 20 субботников на придомовых территориях, привели в порядок детские площадки и места отдыха.

«На дворе ноябрь, а на улице стоит хорошая погода, поэтому мы решили продолжить серию субботников во дворах нашего города. Важно отметить, что в акции принимают участие не только волонтеры «Зеленого города», но и жители домов, где проходят наши мероприятия, – пояснила директор «Зелёного города» Кристина Пелёвина.

«Программа озеленения и благоустройства дворов – это одно из наших направлений экологической программы по улучшению городской среды», – сказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.