Жара в Челябинской области продержится всю рабочую неделю, в выходные похолодает

Активный антициклон установил аномально-жаркую погоду на территории Челябинской области, которая продлится до пятницы текущей недели.

«Во второй половине дня со второго по пятое августа в южных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 36-37 градусов», - сообщили в Челябинском Гидрометцентре. В эти дни местами возможны кратковременные дожди и грозы.

На юге региона прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В ГУ МЧС предупреждают, в такой период повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возрастают риски перехода огня на населённые пункты. Так, в июле в период установившейся жары лесные пожары перекинулись на два поселка в Карталинском районе, уничтожив более семи десятков строений.

Кроме того, в период сильной жары повышается вероятность происшествий на водных объектах.

В жару уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Такую погоду плохо переносят многие люди, тяжелее всего приходится пожилым с хроническими болезнями и детям.

Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.

Недомогание могут почувствовать люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, а также люди, перенесшие инфаркт или инсульт.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

«Недолгий период жары завершится в преддверии ближайших выходных дней с подходом с европейской территории России атмосферного фронта, который принесет ливневые дожди, грозы, кое-где возможен порывистый ветер», - сообщили в Уральском Гидрометцентре. Температура воздуха в выходные дни 7-8 августа ожидается 8-13 градусов в ночные часы и 17-22 градуса – днем. Значительных осадков не предполагается.

«Согласно прогнозу Гидрометцентра России, наступивший август ожидается умеренно теплым, осадков ожидается также в меру, кое-где меньше нормы», - прогнозируют в УГМЦ. Норма осадков на Среднем Урале 60-83 миллиметров, средней месячной температуры 13-15 градусов, что на четыре градуса ниже, чем в июле.