Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше

Жители села Кунашак (Челябинская область) обеспокоены подтоплением их жилых домов. В администрации заверяют, что пока вода только подошла к постройкам. А причиной стало изменение русла реки в связи созданием искусственных заторов самими жителями.

«Мои родители живут на улице Карла Маркса с. Кунашак. Сюда из неизвестных мне водных источников стекает вода (возможно, из центра Кунашака). Потом эти воды, вроде, стекают в Кунашакское озеро, - пишет Гуля в группе «Тюльпан.ку» ВКонтакте. - Нас подтапливает всё больше и больше».

По ее словам, воды задерживаются, начиная с улицы Партизанская и заканчивая Карла Маркса, так как там жители создали искусственные заторы.

Жительница отмечает, что ранее по весне всё перекапывали, вплоть до придорожных труб, а в последние годы жителям говорят, что нет техники. Вода порой доходит до жилых домов, строений, курятников, подтапливает огороды и на них уже мало что растёт.

Жители переживают, что в этом году подтапливать дома начало уже в январе. По их мнению, нужно изменить русло реки.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Кунашакского района Виктория Галеева, первого февраля 2023 года на место, указанное в обращении, выезжала комиссия в составе: главы Кунашакского поселения, начальника отдела ГОЧС и сотрудника отдела ЖКХ.

«Дома не подтоплены, вода подошла близко к хозяйственным постройкам, - констатировали в администрации. - Было зафиксировано изменение русла реки в связи созданием искусственных заторов жителями поселения для домашней птицы».

Мэрия приняла решение прокопать траншею для отвода воды, вернув реку в первоначальное русло. В настоящее время работы проводит МБУ «Дорсервис».