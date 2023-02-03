03.02.2023
«Совы» и «снегири» ЮУрГГПУ «полетели» творить добро вместе с «Уральским десантом»
03.02.2023
В Челябинске водитель иномарки сбил трех пешеходов
03.02.2023
В Магнитогорске планируют открыть Центр помощи детям с ментальными особенностями развития
03.02.2023
Обстановка в колониях Челябинской области – управляемая
03.02.2023
Центральным электрическим сетям «Челябэнерго» - 90 лет
03.02.2023
Полицейские Челябинска проверили неблагополучные семьи
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
Кто виноват и что делать?
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023