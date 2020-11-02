Жителям Челябинска раздали 20 тысяч саженцев

В Челябинске экологическая организация «Зеленый город» провела ежегодную акцию по раздаче саженцев деревьев горожанам. Инициатором и спонсором акции в третий раз выступил ЧМК.

Экоактивисты раздавали молодые деревца в оживленных точках города: около Теплотехнического института, в районе Северо-Восточного рынка и парка Тищенко.

Все желающие горожане получили саженцы сосны, голубой ели, липы, рябины, ясеня, тополя, дуба, клена и уральского абрикоса. Кроме этого, жителям подарили яркие экосумки, которыми можно пользоваться вместо пластиковых пакетов.

Посаженные в прошлые годы молодые деревья хорошо прижились во дворах Металлургического района.

«Раздача молодых деревьев всегда пользуется большой популярностью, людей приходит очень много – несмотря на большое количество саженцев, кончаются они быстро», – отметила директор экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелёвина.