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Левая коалиция в Думе предложила упразднить Пенсионный фонд

Объединение лево-патриотических сил намерено вернуть прежний пенсионный возраст и ликвидировать Пенсионный фонд России. Об этом заявил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«В первую очередь, мы будем добиваться возврата прежнего пенсионного возраста, а также ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), - сказал Миронов. - Страховой и накопительный принципы не оправдали себя, поэтому надо вернуться к солидарной пенсионной системе и выплачивать пенсии напрямую из бюджета. Только так можно гарантировать россиянам достойную старость. Солидарная пенсионная система отвечает «Принципам Правды Патриотизма и Справедливости», отраженным в Манифесте об объединении наших партий».

По словам Миронова, такой подход уберет непрофильные расходы.

«ПФР тратит средства очень непрозрачно: деньги уходят на шикарные здания, раздутый штат, астрономические зарплаты топ-менеджерам, а также оплату услуг пиарщиков, которые должны оправдывать этот праздник жизни для всех, кто присосался к пенсионной системе. При этом ПФР ежегодно не хватает порядка трех триллионов рублей на выплату пенсий и пособий», - добавил глава партии.

Он добавил, что размер пенсии должен рассчитываться из трех параметров: зарплаты, условий труда и трудового стажа.

«А размер пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума. Отдельно хочу напомнить, что минимальная стоимость месячной потребительской корзины наша партия рассчитала на уровне 31 тысячи рублей ещё на конец 2019 года, и наши выводы подтвердили эксперты РАН», –подытожил Миронов.