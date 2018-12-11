Борис Дубровский отправился в Москву обсудить вопросы по ШОС

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским примет участие в заседании федерального организационного комитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС-2020, которое проведет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник.

В Москву на обсуждение вопросов подготовки к важнейшим международным мероприятиям приглашены, помимо главы принимающего саммиты региона, также его заместители – Сергей Сушков, Руслан Гаттаров, и Сергей Шаль. Кроме того, в заседании оргкомитета уже во второй раз примет участие министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

А для еще одного приглашенного - временно исполняющего полномочия главы Челябинска Владимира Елистратова - это будет дебют.

Нынешнее заседание оргкомитета завершит в этом году череду встреч на федеральном уровне. В начале следующего года в регион прибудет облетная группа, чтобы на месте оценить ход подготовки. Кроме того, в области ждут заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, возглавляющего региональный оргкомитет.

Как уже сообщало агентство, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречу лидеров БРИКС в Челябинске в 2020 году. Юрий Ушаков возглавил оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019 - 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году.

В октябре 2018 года Борис Дубровский обратился к Виталию Мутко с предложением возглавить региональный оргкомитет по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске, так как вице-премьер отвечает в правительстве России за строительство и региональное развитие. Виталий Мутко по согласованию с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым принял предложение главы региона.

Всю необходимую инфраструктуру для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске планируется подготовить к ноябрю 2019 года. К саммитам строится конгресс-холл «Таганай» на улице Труда, гостиница на Васенко, общественно-деловой центр с двумя башнями «ШОС» и «БРИКС», которые расположатся на двух берегах реки Миасс и будут соединены мостом-переходом, три поселка для приема руководителей делегаций и появится современная транспортная развязка. Будут обновлены фасады на гостевых маршрутах. Кроме того, в Челябинске намерены серьезно преобразить центр города к саммитам. Концепция подготовлена командой московских и челябинских архитекторов под руководством Союза архитекторов России, который возглавляет Николай Шумаков.

За счет федеральных средств будет проведена реконструкция аэродрома в Челябинске (подрядчик выбран единоличным решением президента, работы уже начались) и, вполне возможно. реконструировано здание цирка.

Кроме того, Челябинск получит средства из федерального бюджета на ликвидацию свалки (она расположена в центре города и была закрыта в сентябре 2018 года). Это позволит частично улучшить экологическую ситуацию в областном центре.