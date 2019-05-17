Челябинская область начала подготовку к Дню поля

Челябинская область начала подготовку к проведению региональной сельскохозяйственной выставки «День поля-2019», которая пройдет в конце в Чебаркульском районе.

Приказом министра Алексея Кобылина создана рабочая группа, на основе конкурсных процедур выбран оператор мероприятия. Организаторы планируют значительно расширить традиционную программу выставки с помощью участия сельской молодежи и пригласить на демонстрацию достижений агрокомплекса горожан.

Традиционно День поля проходит в конце июля, в промежуток между посевной кампанией, заготовкой кормов и предстоящей уборкой урожая. Цель мероприятия - скорректировать планы на завершение сельскохозяйственного сезона, провести в полевых условиях наглядную демонстрацию новых моделей техники для аграриев, на сортовых участках показать селекционные и семеноводческие достижения в рамках региональной научно-производственной деятельности.

Для организации этой работы министерство привлекает представителей Челябинского научно-исследовательского института сельского хозяйства и ООО «Чебаркульская птица», в состав которого входит селекционно-семеноводческий центр «Чебаркульские семена». В настоящее время, когда набирает темпы яровой сев, на месте проведения будущей выставки идет организация демонстрационных делянок с посевом разнообразных сортов сельскохозяйственных культур, которые рекомендованы к возделыванию на территории Южного Урала.

Зрелищным моментом предстоящей выставки будет демонстрация новых моделей техники и выставка сельскохозяйственных животных. На технологическую модернизацию агрокомплекса в регионе ежегодно выделяются средства господдержки, что стимулирует производителей и дилеров сельскохозяйственной техники и оборудования активно осваивать южноуральский рынок.

В дополнение к официальным мероприятиям программу Дня поля планируется разнообразить ярмаркой сельхозпродукции и народными гуляниями, в которых смогут принять участие представители сельскохозяйственных районов и горожане.

В Челябинске на период работы выставки будет организован автобусный маршрут от ледовой арены «Трактор» до места проведения выставки в Чебаркульском районе. Организаторы обещают и другие интересные сюрпризы, сообщает пресс-центр минсельхоза Челябинской области.