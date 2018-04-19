Челябинский электровозоремонтный завод уведомил о сокращении более тысячи сотрудников

Челябинский электровозоремонтный завод (филиал АО "Желдорреммаш") заявил о намерении сократить в июле 2018 года 1116 работников.

Соответствующее уведомление о планируемом высвобождении работников в связи с реорганизацией направлено в главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в рамках реорганизации существующие подразделения и цеха основного производства изменят названия. В таких случаях работники увольняются с одного предприятия и принимаются приказом на другое. О массовом увольнении предприятие обязано предупредить службу занятости, что и было сделано в данном случае. Все работники Челябинского электровозоремонтного завода сохранят свои рабочие места, но уже в обновленных структурных подразделениях.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области, всего 205 предприятий области предупредили службу занятости о возможных сокращениях 2 тысяч 990 работников в апреле-декабре 2018 года, в том числе на 8 предприятиях намечены массовые увольнения 1 тысячи 570 работников.

Напомним, в феврале в Челябинске в связи с ликвидацией Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин было заявлено о возможном сокращении 998 работников ЮУЖД. Причиной также стала реорганизация. Всем работникам были предложены аналогичные должности.