Медведев поручил министру финансов РФ поддержать Челябинскую область

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил своему первому заместителю – министру финансов РФ Антону Силуанову оказать финансовую поддержку Челябинской области для проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Соответствующая резолюция главы федерального кабмина стоит на письме к нему губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, 22 октября Борис Дубровский встречался с Дмитрием Медведевым, он доложил о ходе подготовки к саммитам и попросил о помощи. Накануне письмо губернатора с резолюцией председателя правительства появилось на одном из телеграмм-каналов.

Напомним, в начале октября Дмитрий Медведев уже давал распоряжение выделить около одного миллиарда рублей на проведение реконструкции челябинского аэропорта в более ранние, чем намечалось сроки - уже в 2018-2019 годах.

В своем обращении губернатор просит рассмотреть возможность оказания финансовой помощи региону на подготовку к проведению саммитов в размере 15 миллиардов 127 миллионов рублей, в том числе 9 миллиардов 757 миллионов – в 2019 году и 5,37 миллиарда – в 2020 году. Глава региона обосновывает свою просьбу дефицитом средств в региональной казне. На два будущих года бюджет области запланирован с предельным уровнем дефицита – 12,5 миллиарда и 13,2 миллиарда соответственно в 2019 и 2020 годах. Дополнительной нагрузкой для бюджета станут затраты на повышение зарплат бюджетников и реализацию нацпроектов в соответствии с указами президента. По предварительным расчетам на эти цели понадобится 18,3 миллиарда и 12,4 миллиарда рублей.

Для организации двух масштабных международных мероприятий и достойной встречи гостей (ожидается приезд в Челябинск 26 президентов и 30 делегаций из разных стран) понадобится, по разным оценкам, 40-50 миллиардов рублей. Часть затрат возьмут на себя частные инвесторы (реконструкция аэропорта, строительство конгресс-холла «Таганай» и трех поселков для приема руководителей делегаций), часть будут реконструированы за счет федерального бюджета (аэродром). За счет областных средств будут приведены в порядок дороги, инфраструктура и возведен общественно-деловой центр (на него понадобится 9 миллиардов, губернатор надеется, что половина этих средств выделит частный инвестор).

Как отметил в своем письме Борис Дубровский, порядка 25 миллиардов рублей понадобится еще на проведение еще ряда важных подготовительных мероприятий (большая часть средств – 19,8 миллиарда – в 2019 году). В частности, необходимо будет провести техническое оснащение двух основных мест проведения саммитов – конгресс-холла «Таганай» и общественно-делового центра (на это понадобится 7,3 миллиарда рублей), отремонтировать дороги, построить новые развязки и мосты еще 6,8 миллиарда рублей), отремонтировать фасады зданий на «гостевых маршрутах» и благоустроить территории рядом с местом проведения саммитов (2 миллиарда), обеспечить охрану объектов и всех связанных с этим оргмоментов (1,14 миллиарда), к приезду гостей отремонтировать оперный театр, филармонию и исторический музей (1,6 миллиарда рублей), отремонтировать общежития для размещения представителей силовых структур (916 миллионов), улучшить экологическую ситуацию (на проведение мероприятий необходимо не менее 660 миллионов рублей), обеспечить устойчивый сигнал сотовой связи, Интернет и видеонаблюдение на всех маршрутах (410 миллионов), провести культурные (287 миллионов) и имиджевые мероприятия (239,56 миллиона), подготовить волонтеров (37,2 миллиона).

Челябинская область предусмотрела в проекте бюджета на 2019 год 5,1 миллиарда рублей на проведение этих мероприятий, в проекте на 2020 год пока такой возможности нет. Поэтому губернатор и попросил председателя правительства о финансовой поддержке. Его просьба была услышана Дмитрием Медведевым