Им нужна господдержка - депутаты ЗСО радеют за садоводов и огородников

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области переживают за судьбу садоводов и огородников, которым придется тяжело без государственной поддержки, если она не будет оказана.

Сегодня, 23-го мая, члены комитета ЗСО по аграрной политике, рекомендовали областному правительству рассмотреть возможность предоставления садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам господдержки в 2019-м году.

«В Челябинской области уже три года существует норма, когда на поддержку садовых товариществ из бюджета выделяют деньги. Сначала выделяли по десять миллионов рублей, в последний год - двадцать миллионов. Поддержка должна осуществляться через решение губернатора и муниципалитеты, где есть садовые товарищества», - отметил председатель комитета ЗСО по аграрной политике Александр Берестов.

По его словам, в данный момент есть некоторая неопределенность в данном вопросе.

«Я думаю, что, как минимум, будет пролонгировано решение о господдержке в тех же объемах, что оказывалась в последние три года. Мы решение о выделении средств не принимаем, но мы стимулируем его принятие. Сегодня в нашем решении записано: нужно апеллировать к губернатору, правительству Челябинской области, чтобы сохранить дотации садовым товариществам. Мы настаиваем, чтобы это было и работало», - подчеркнул Александр Берестов.

Также, рассмотрев отчет временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области о деятельности регионального правительства в ушедшем году, члены комитета ЗСО по аграрной политике рекомендовали областным властям принять дополнительные меры, направленные на увеличение производства зерновых культур.

Третья рекомендация, данная членами этого комитета Заксобрания правительству Челябинской области, - предусмотреть в рамках подпрограммы устойчивое развитие сельских территорий» областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы» средства на обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры.