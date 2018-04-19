Нефтяные гиганты предлагают дорожникам Челябинской области интересный модифицированный продукт

В Челябинской области в 2018-м году будет реконструировано и построено около 78-ми километров дорог. Как отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик, - на основании поручения президента РФ по удвоению темпов строительства.

Около 120-ти километров дорог в Челябинской области подвергнут ремонту и капитальному ремонту, около 150-ти километров дорожной сети будет приведено в нормативное состояние в рамках действующих контрактов по содержанию дорог (речь об облеченных видах работ, в частности - о нанесении нового слоя асфальтобетона).

«Постараемся не уменьшить темпы дорожных работ на региональных и муниципальных дорогах», - пообещал Дмитрий Микулик.

Не должно пострадать и качество. И здесь очень важно не прогадать с асфальтобетонной смесью.

«Мы заставили подрядные организации ужесточить входящий контроль за качеством поступающего в Челябинскую область битума. Его поставляет в наш регион целый ряд производителей – из Уфы, Салавата, Орска, Омска, Самары, - рассказал Дмитрий Микулик. – Подчеркну, битумы нужно модифицировать до параметров, необходимых для наших дорожно-климатических условий».

По его словам, Челябинская область уже получила интересные предложения от нескольких нефтяных гигантов. Так, качественный модифицированный битум, который, по словам министра, неплохо себя показал, произвели нефтяники из Самары. К разработкам продукта с учетом потребностей нашего региона подключились и другие крупные предприятия страны. Одно из них уже начало переговоры с подрядными организациями Челябинской области о поставках модифицированного битума.

«В этом году мы впервые увидим в нашем регионе заводские поставки модифицированных битумов - в объемах больших, чем раньше мы сами привозили в Челябинскую область», - сказал Дмитрий Микулик.

Он подчеркнул, что модифицированный битум будут применять на участках дорог с наибольшей интенсивностью. В Челябинске - точно.