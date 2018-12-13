О новых стипендиатах Якова Осадчего узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 15 декабря, в 19.50 и в воскресенье, 16 декабря, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о том, кто из южноуральских студентов стал стипендиатом легендарного директора Челябинского трубопрокатного завода Якова Осадчего.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: с какими результата заканчивает уходящий 2018 год Челябинский цинковый завод и каковы планы предприятия на ближайшее время: интервью с генеральным директором ПАО «ЧЦЗ» Павлом Избрехтом; как прошел в Челябинске театральный фестиваль «Снежность».

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

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