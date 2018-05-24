«Трубодеталь» успешно прошла ресертификационный аудит Американского института нефти

На челябинском заводе «Трубодеталь» прошел ресертификационный аудит Американского института нефти (American Petroleum Institute, API).

Аудиторы международного сертификационного органа из Чехии проверили систему менеджмента качества предприятия на соответствие стандарту API Specification Q1, девятое издание, и международному ISO 9001:2015.

Областью проверки стала вся технологическая цепочка производства соединительных деталей и узлов трубопроводов, включая детали и узлы с защитным покрытием, - от закупки сырья и материалов до складирования готовой продукции. Система менеджмента качества в сфере организации производства и технологии, в процессах отслеживания материалов и документообороте завода заслужила высокую оценку экспертов API.

«Регулярный сертификационный аудит помогает предприятию совершенствовать производственные процессы. Высокие оценки экспертов отрасли еще раз подтверждают, что система менеджмента качества отвечает самым жестким международным стандартам, а выпускаемая заводом продукция полностью соответствует требованиям наших клиентов», - отметил управляющий директор завода Дмитрий Марков.

Предыдущий сертификат Американского института нефти завод «Трубодеталь» получил в 2015 году, после чего ежегодно подтверждал соответствие стандартам. Срок действия сертификата истекает в этом году, в связи с чем предприятие прошло повторную сертификацию.

API (American Petroleum Institute) – крупнейшая в Соединенных Штатах Америки неправительственная ассоциация в сфере нефтяной и газовой промышленности, представляющая интересы организаций перед правительственными и надзорными ведомствами и занимающаяся разработкой и внедрением стандартов, а также научными исследованиями в отрасли.

API Specification Q1 - это спецификация требований к системам менеджмента качества для производственных организаций нефтяной и газовой промышленности.