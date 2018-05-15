Юрий Коньков: строительство Уральской ВСМ увеличит пассажиропоток и снизит стоимость перелета

Генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков считает, что строительство Уральской ВСМ увеличит пассажиропоток в челябинском аэропорту и снизит стоимость перелета.

Как уже сообщало агентство, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве Уральской ВСМ. Проект включен в Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года.

«Мы поддерживаем любые проекты, развивающие транспортную систему Российской Федерации. Проект ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском с нашей точки зрения полезен для обоих городов. Увеличение подвижности населения это основа и индикатор развития региона. Мы, к примеру, ожидаем синергетический эффект, выраженный в увеличении пассажиропотока», – отметил генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков. Он также добавил, что в данном случае речь о конкуренции и возможной потери «своего» пассажира не идет. «По тем направлениям, которые представлены сегодня в Челябинске, мы не говорим о конкуренции. Вопрос только в географическом и ценовом предложении. Развитие сети маршрутов на сегодня для нас приоритетная задача, а, к примеру, на стоимость перелета наличие ВСМ скажется положительно для пассажира», - отметил Юрий Коньков.

Кроме этого, в 2025 году для правительства Свердловской области ВСМ станет инструментом балансировки пиковой нагрузки на столицу Среднего Урала во время всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

«Благодаря Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали, в общую доступную среду объединятся международные аэропорты Кольцово и Баландино, места размещения и досуга, площади конгрессно-выставочной индустрии. Посетители выставки ЭКСПО-2025 смогут одинаково комфортно использовать возможности обоих мегаполисов, словно всё находится в одном городе. Для промышленных предприятий Урала, которые освоят ключевые компетенции, необходимые для строительства ВСМ, – это обеспечение загрузки на несколько десятилетий вперед», – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В данном контексте глава региона неоднократно отмечал, что предстоящая реконструкция международного челябинского аэропорта – это стратегическая задача.

«Мы понимаем объем пассажирских перевозок, который предстоит во время проведения ЭКСПО-2025. Несмотря на то, что Екатеринбург сейчас активно развивает свой аэродром и аэровокзал, мы будем востребованы как запасной в любом случае. Кроме того, летние месяцы в локации аэропорта Кольцово характеризуются низкой облачностью. К этому периоду мы будем иметь III категорию ИКАО, и не исключено, что на нас ляжет большая нагрузка еще и по причине метеоусловий. Мы к этому готовы», – прокомментировал Юрий Коньков.