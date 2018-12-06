Работа в поле по-научному

История давняя уже, – как в 1991 году одному из первых районных фермеров, в ту бытность главному агроному колхоза, распределили пай-поле аж за 15 километров от родного села Филимоново. А Николай Шаманин и не смутился, а начал работать, да не просто, а по-научному.

Ныне КФХ Николая Шаманина известно по всему Уральскому региону – крепкое семеноводческое хозяйство, производит отличное товарное зерно, испытывает новые сорта, и в этом году снова было признано лучшим фермерским хозяйством Челябинской области. В последние годы фермер-мэтр стал активным клиентом «Росагролизинга» – взял по лизинговым договорам техники и оборудования на 15 миллионов рублей, а этим летом добавил на зависть многим земледельцам еще и фотосепаратор.

Как фермерская база выросла вдвое…

Машдвор в далеком 1991 году начинающий фермер Николай Шаманин расположил во чистом поле, но дальновидно под бочком у совхозного: заборчиком обнесли около двух гектаров, заасфальтировали, загнали первую паевую «бэушную» технику.

Совхоз со временем трансформировался в ООО «Успех», которое постоянно меняло вывески, но в итоге хозяйство постиг большой неуспех, оно обанкротилось и выставило свою базу на торги. Сладкой мечтой Шаманина возвышались на ней два сушильных комплекса. Из-за них-то, в основном, напрягшись неимоверно и вытащив из оборота каждым рублем драгоценные 15 миллионов рублей, Николай Петрович выкупил на торгах территорию разорившихся соседей. Итого база расширилась до четырех гектаров, но главное – действующие сушилки в подмогу двум шаманинским сделали неуязвимым от непогоды фермерское зернопроизводство.

А для него в хозяйстве поднакопилась за более чем четверть века отличная техническая база…

– Три «Кировца» К-701 у нас, – в экскурсии под осенним моросящим дождичком показывал свой арсенал Николай Петрович, – шесть комбайнов молотящих – два «Дона», «Полесье» и три ростсельмашевских Акроса. Им в помощь еще держу 3 самоходных косилки. Первый Акрос 550 я взял в «Росагролизинге» в 2016 году, вот он, красавец, смотрите, под номером 01. Следующие получили бортовые номера 02 и 03. Затем этот отличный немецкий плуг взяли в «Росагролизинге», а буквально в прошлом году получили от них борону Amazon производства Евротехника из Самары. Она у нас стала просто незаменимой: практически одна в две смены дискует все наши площади. А осеннее дискование для нас очень важно, потому что в обработанной земле начинают работать бактерии, идет нитрификация, а также сохраняется осенняя влага – вспушенная вверх земля не высыхает. Потом весной сеять легче, она быстрее прогревается».

В этом году КФХ получило от «Росагролизинга» еще и фотосепаратор, по утверждению Николая Петровича, вещь необходимейшая, к примеру, при выращивании горчицы, которой в этом году засеяли 400 гектаров.

– Для сортировки мелкосемянных культур он незаменим, он по цвету уже отделяет семена – если по рапсу можно крупный сорняк отделить, но есть такой сорняк, который по размеру такой же, как зерно рапса, но рапс черный, а он серый – и фотосепаратор его отделяет. Дорогой? Безусловно, но серьезное дело того требует, вот мы его сразу определили в бокс, так как он (компьютер же!) работает в тепле, ему нужна температура не ниже +5.

В этом году в хозяйстве было засеяно 4300 га, а на перспективу распахали и восстановили еще 550. Так что на следующий сезон определенно потребуются дополнительные уборочные техсилы. «Считаю, что и сейчас у нас нагрузка на комбайн очень высокая – по 700 с лишним гектаров, а тогда будет еще выше. Конечно, нам надо еще комбайнов, в идеале надо бы в работе штук 8 иметь, – рассуждает Николай Петрович, – мы их наметили в ближайшее время тоже в «Росагролизинге» брать, с которым уже три года работаем нормально, лизинговые платежи всегда платим вовремя.

Какая она, фермерская свобода…

– Если откровенно, то, да, вначале было тяжело потому, что практически 10 лет не было перерыва – что такое отпуск, забыл напрочь. Но самое трудное – работа с монополистами, это газовики, энергетики и далее – которые никак не могут понять одного, что если я у них покупаю и плачу им деньги, то это они должны за мной бегать, а почему- то всю жизнь у нас получается наоборот. На этом фоне отмечу еще раз, что меня лично приятно радует четкое сотрудничество с «Росагролизингом».

– Сорок лет в полях, а вы вывели для себя некую «формулу успеха»?

– Может, красиво, но искренне отвечу так: надо любить свое дело, постоянно всему учиться, идти в ногу со временем. Мне вот всегда хочется знать больше – думаю, такой интерес, желание узнавать новое и есть вечный двигатель нашей жизни…

К слову: брат фермера Владимир Петрович – агроном-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. На своих полях Николай Шаманин испытывает его новые сорта. В этом сезоне пшеница «Элемент-22» показала хороший результат. И надо ли уточнять, что к своему агро-фермерскому делу Николай Петрович подходит исключительно по научным основаниям. В этом контексте одним из первых в области провел цифровизацию земли, – этим «вызволил» от повторной обработки-засева 500 гектаров. Миллион – в экономию.

– Очередной полеводческий сезон закончен. Что дальше?

– Обязательно надо предвидеть, куда ты движешься. И считать, считать, – экономика – суть успешной работы. В крестьянском деле как? Ошибся раз сегодня – год потерял точно. Знаете, я зимой не могу дождаться весны, когда ехать в поле… А когда, случись, устану, я просто уезжаю в поля, – хожу, смотрю, отдыхаю. Говорят, силы человеческие от земли… а ведь и верно!

Чебаркульский район, Челябинская область