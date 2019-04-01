Челябинск готовится к громкой битве детских хоров

В Челябинске завтра, второго апреля, состоится областной детский вокальный конкурс «Весенняя beat-ва детских хоров».

В мастерстве исполнения эстрадной песенной классики будут состязаться 18 хоровых коллективов из Челябинска, Южноуральска, Трехгорного, Снежинска, Миасса, Верхнего Уфалея и поселка Увельского. По условиям конкурса, произведения можно петь на любом языке под аккомпанемент концертмейстера, инструментального ансамбля или под инструментальную фонограмму. Возраст участников - от пяти до 18-ти лет.

Битва детских хоров - одно из самых зрелищных событий международного музыкального фестиваля «Весенний beat». Известные мелодии юные певцы преподносят в оригинальном прочтении, дополняют выступления сценическим движением, танцем, готовят яркие костюмы.

В составе жюри - признанные специалисты в области музыкального творчества: народный артист России, солист челябинского театра оперы и балета имени Глинки Николай Глазков, заслуженная артистка России, солистка челябинской государственный филармонии Галина Сбродова, креативный директор международного музыкального фестиваля «Весенний beat» Виктор Риккер, художественный руководитель челябинской государственной филармонии, композитор, аранжировщик Владимир Ошеров, художественный руководитель челябинского камерного хора имени Михальченко Ольга Селезнева.

Коллектив, завоевавший первое место в вокальном поединке, получит возможность выступить на гала-концерте фестиваля «Весенний beat» в концертном зале имени Сергея Прокофьева шестого апреля, спев на одной сцене со звездами из России, США и Германии.

Специальные гости «Весенней beat-вы детских хоров» - челябинский камерный хор имени Михальченко, солисты детско-юношеской студии «Baby-Jazz», вокальный ансамбль учителей-ветеранов Советского района «Огонек».

Битва хоров пройдет во дворце пионеров и школьников имени Крупской на Алом поле. Начало - в 15 часов. Вход свободный.