«Весенний beat» подарит Челябинску грандиозный гала-концерт

В Челябинске завтра, шестого апреля, в концертном зале имени Сергея Прокофьева (ул. Труда, 92) состоится гала-концерт VII международного музыкального фестиваля «Весенний beat».

Оправдывая звание мультижанрового форума, «Весенний beat» соберет в филармонии музыкантов из трех стран, играющих почти во всех стилях современной музыки: хип-хоп, рок, джаз, соул, блюз и фолк. Гости фестиваля - группа «The Bishops» (США), певец и композитор WILLER (Германия), ансамбль «Alexander Dovgopoly Project» (Москва), народный артист России Владимир Хомяков, группа «Blues Bastards» (Екатеринбург), фолк-квартет «Ухари» (Аша).

В репертуаре - рок-хиты 60-70-х годов в джазовой, блюзовой, эстрадной и рок-аранжировках, авторские сочинения музыкантов и, конечно, вариации на темы популярных мелодий «Битлз».

Специальные гости фестиваля - победители «Весенней beat’вы детских хоров» - 2019: ансамбль «Два кота» (Челябинск, центр «Креатив», руководитель Ольга Пушкина) и сводный ансамбль из групп «Elens Group», «Ровесницы» и «Сэлфи» (Челябинск, ДДК «Ровесник», руководитель Елена Карабешкина). Эти юные вокалисты завоевали главный приз хорового состязания - выступление на центральной концертной площадке фестиваля.

На концерте будет представлен уникальный интернациональный проект «Музыка в фотографиях». Маэстро Владимир Хомяков исполнит импровизационную пьесу, на создание которой его вдохновили работы американских фотохудожников. Оргкомитету «Весеннего beat’a» их предоставил культурный центр «The Carr» из Детройта. Пьеса будет исполняться на мобильном электронном органе. Фотоэтюды из США зрители смогут увидеть на сценическом экране. А после российской премьеры запись пьесы отправится за океан и озвучит фотовыставку в Детройте.

Концерт станет ярким событием на музыкальной карте Челябинска, его посетят представители музыкальной общественности, бизнес-элита, публичные персоны, фотографы и ведущие СМИ города и области.

Начало концерта - в 18 часов.