Кирилл Шишов приглашет на танцы под любовную лирику

В понедельник, 19 ноября, в Камерном театре состоится творческий вечер известного челябинского писателя и краеведа Кирилла Шишова. В программе прозвучат произведения в исполнении актеров Камерного театра и самого автора, артисты театра современного танца покажут несколько миниатюр.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза российских писателей, Почётный гражданин Челябинска органично сочетает две составляющие - гуманитарную и техническую: Шишов также является инженером-строителем, кандидатом технических наук, членом-коррес­пондентом Международной академии наук о природе и обществе. Его творческое наследие включает нескольких книг, более 200 статей, подборок в газетах и журналах.

Вечер Шишова в стенах Камерного пройдёт при поддержке и горячем участии актёров. Стихи Кирилла Алексеевича будут читать молодые актеры Камерного театра Никита Савиных, Анастасия Павлова, Екатерина Букина, а также известный в городе актерский дуэт Надежды и Виктора Нагдасевых. Сам Шишов прочитает отступления из романа "Евгений Онегин". Фоном послужит живая музыка.

Дополнит программу вечера хореограф Степан Баннов (Челябинский театр современного танца). Вместе со своими учениками представит зрителям несколько пластических этюдов.