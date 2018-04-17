Названы лауреаты I фестиваля капустников Челябинского театрального марафона

Вчера, 16 апреля, в Челябинском театре «Манекен» в рамках проекта #ТеатрПространствоСободы прошёл первый областной фестиваль театральных капустников «Чугунок».

Фестиваль открыл первый заместитель министра культуры Григорий Цукерман. Он поблагодарил всех, кто помог проведению этого благотворительного (безбюджетного) проекта - а это восемь театров области, институт культуры, областной киноцентр имени С.Герасимова и два творческих союза – театральных деятелей и художников. И отметил значимость четырёхнедельного марафона в раскрытии новых талантов, в привлечении широких слоёв молодёжного населения и в возрождении некогда замечательных, но забытых театральных традиций. Одна из них – открытие областной выставки театральных художников, возобновленной после 35-летнего перерыва.

Областной фестиваль капустников в этом марафоне – новация, хотя открытием это проявление актёрского остроумия и веселья не назовёшь. Время от времени оно заявляет о себе по случаю разных дат или юбилеев. Но чтобы вот так массово и состязательно – это впервые. Первый блин на радость организаторам, жюри и зрительного зала оказался очень даже съедобным.

Из одиннадцати номеров, представленных искушённым зрителям – представителям театральной общественности, не было ни одного случайного или проходного. Каждый сопровождался взрывом смеха и бурным восторженным «браво!» Это позволило увидеть в пробном шаре перспективу продолжения и развития фестиваля, который мог бы стать ежегодным и выйти на широкого зрителя и даже на российский уровень. И как отметил председатель жюри, известный всем театралам Челябинска поэт, драматург, сценарист, актер и острослов Сергей Плотов, первый «Чугунок» вполне мог бы посоперничать с нижегородской «Весёлой козой». Сам Сергей Юрьевич прекрасно вёл двухчасовое юмористическое действие, комментируя многие выступления и награждения блестящими остроумными экспромтами.

Идея и название фестиваля театральных капустников родились в недрах областного государственного киноцентра имени Сергея Герасимова (директор Виталий Тарасов, редактор, автор положения о фестивале Юрий Сычёв, он же член Академии дураков имени В.Полунина). «Чугунок» сразу нашёл поддержку министерства культуры и театрального союза и был включён в афишу театрального проекта-марафона.

Название фестиваля, как объяснили его идеологи, символизирует самую главную монолитную отрасль промышленности опорного края державы. Вот только этот чугунолитейный хозяйственный предмет – главный лауреатский приз – отыскать оказалось не просто. Помог водитель киноцентра Серикбай Кучекбаев. Сначала где-то купил один чугунок, остальные два пришли по заказу. Три главных тяжеловесных приза дополнили не менее тяжёлые спецпризы – чугунный ухват и топор. Каждый со своим смыслом. Шутить так шутить. Кто сказал, что это легко. Юрий Сычёв даже объявил в СМИ поиск члена жюри с фамилией, родственной капустнику. И нашёл – Александра Капусту, строителя, любителя театра. В состав жюри вошли два Александра, оба Капусты – отец и его 12-летний сын, учащийся школы № 65. Вручая вслед за отцом один из призов, он пообещал с этого памятного для него дня стать театральным зрителем.

А теперь об итогах фестиваля. Церемония награждения состоялась после небольшого перерыва, во время которого публику развлекала легендарная «Седьмая бригада» - музыкальный квартет с вокалистами – медиками Виталием Казарцевым и Игорем Старцевым.

Говорить о каждом выступлении можно долго. Это надо было видеть и слышать. Каждый номер достоин отдельной рецензии. Каждый завершался бурными аплодисментами зала. Гран-при – Золотой чугунок – первый заместитель министра культуры Григорий Цукерман вручил Челябинскому театру кукол имени В.Вольховского за остроумные поиски «театра органичной неловкости». Серебряный чугунок за искренний, честный фильм-капустник об актёрской мечте и её «реализации» получил Молодёжный театр Челябинска. Бронзовым чугунком отмечено актёрское мастерство дуэлянтов группы «Щенячий патруль» Магнитогорского драматического театра имени А.С.Пушкина. За сценарий, за виртуозное владение словом спецприза жюри удостоена группа секции критиков «КредоКрит» областного театрального союза. За оригинальную режиссуру с «участием» знаменитых отечественных режиссёров такой же приз получили актёры Верхнеуфалейского театра «Вымысел». Приз областного театрального союза от его председателя Александра Романова получила «Школа forever!» студентов Челябинского института культуры (курс Владимира Филонова). А председатель жюри Сергей Плотов, отметив высокую актёрскую технику и глубокий смысл в капустнике Озёрского театра кукол «Золотой петушок», вручил его исполнителям свой приз – недавно вышедшую книгу стихов «Дефиле».

Великолепная поющая троица – ансамбль «Трио Трое» Озёрского театра «Наш дом» оказался вне конкуренции. Его высочайшее профессиональное (актёрское и вокальное) мастерство признано давно за пределами Урала и отмечено высшими наградами многих известных российских фестивалей, потому члены жюри решили отметить тех, для кого «Чугунок» стал первым в их творческой жизни фестивалем.

Не обошлось на «Чугунке» без неприятного сюрприза, которого кроме организаторов никто не заметил. Неожиданно выбыли из строя весёлых и остроумных артисты академического театра драмы имени Н.Орлова, объяснив это забывчивостью. «Манекен» отделяет от театра драмы не более 500 метров. А это значительно ближе, чем Магнитогорск, Верхний Уфалей и Озёрск.