Активисты «СТОП ГОКа» просят президента о личной встрече

Активисты общественного движения «СТОП ГОК» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о личной встрече.

Соответствующая петиция размещена на change.org.

Как уже сообщало агентство, президент Владимир Путин в ходе рабочего визита в Челябинск 9 ноября позвонил активисту «СТОП ГОКа» Василию Московцу, а также поручил губернатору взять ситуацию с протестами против реализации проекта строительства Томинского ГОКа под свой контроль. Губернатор Борис Дубровский мгновенно отреагировал на поручение и заявил о готовности встречаться со СтопГОКовцами.

«Я, говорю Вам честно, не знаю, надо ли его (проект по разработке Томинского месторождения медно-порфировых руд - прим. ред.) запрещать там или нет. Но точно совершенно, его нельзя разрешать без всех этих вот предварительных глубоких изучений. Без открытых, абсолютно понятных людям слушаний, аргументов, учета их мнений», - цитируют главу государства активисты.

Сразу после разговора главы государства с Московцом губернатор встретился со сторонниками и противниками проекта. Была создана рабочая группа по ГОКу. Были проведены три «Круглых стола» и на этом все завершилось. С марта 2018 года все переговоры и обсуждения прекратились.

В то же время другая сторона продолжает реализовывать свой проект, старт которому был официально дан 11 июля 2017 года. «Вырублено уже сотни гектаров защитного леса Челябинска, роют карьеры, строятся производственные объекты... «Газпромбанк», банк с государственным участием, открыл кредитную линию для строительства Томинского ГОКа», - рассказывают активисты.

Кроме того, предполагалось, что с 1 января 2019 года вступит в силу закон, который обяжет проводить комплексную экологическую экспертизу таких проектов (а сейчас это разрешено делать по частям). Но принятие закона отложили на год.

РМК до настоящего времени не представила ни одного документа из проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы.

Как уже сообщало агентство, ранее общественники обратились в суд с требованием обязать АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» предоставить откорректированный проект для проведения общественной экологической экспертизы. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека придерживается такой же позиции. У РМК своя точка зрения на этот вопрос. Они считают это требование злоупотреблением правом. В сентябре 2018 года Сосновский суд отказал общественникам в удовлетворении иска. На решение суда была подана апелляционная жалоба, которая должна быть рассмотрена в ближайшее время.

В петиции активисты также подчеркивают, что до настоящего момента не утвержден источник водоснабжения водоемкого предприятия ГОК.

Общественники подчеркивают, что представители региональной и федеральной власти, надзорных органов уходят от ответов на их конкретные острые вопросы.

Активисты просят президента «выделить время для встречи с представителями и экспертами общественного движения «СТОП-ГОК» 24 октября 2018 года. «Мы готовы обсудить наш вопрос в любое время (как пример, встреча с представителями СПЧ в июне 2017 года проходила до половины второго ночи)», - говорится в петиции. Напомним, в СМИ прошла информация, что именно 24 октября Владимир Путин приедет в Челябинск. По данным агентства, глава государства действительно примет участие в открытии завода в Челябинске, но дистанционно.