Челябинская школьница едет в Артек почтовым комиссаром

Челябинская школьница Анна Мацына поедет в Артек почтовым комиссаром. Доставку корреспонденции вместе с коллегами-ровесниками из других городов России юная горожанка будет осуществлять с 17 октября по шестое ноября.

Как отмечают в УФПС Челябинской области, Анна стала победительницей очередного этапа творческого конкурса «Одна почта – одна страна!» и благодаря этому вошла в состав корпуса почтовых комиссаров.

Почта работает между лагерями Артека (всего их на территории международного детского центра девять) и осуществляет прием, обработку и доставку трех видов письменных почтовых отправлений: «Открытки-бумеранга», «Письма другу» и «Письма будущему артековцу», а также небольших посылок с подарками и сувенирами.

Все виды почтовых отправлений были разработаны с учетом традиций, сложившихся в Артеке за многие годы.

В конкурсах международного детского центра и Почты России, победители которых получают бесплатные путевки в Артек, участвуют дети и подростки в возрасте от 11 до 17 лет. В этом году творческое состязание «Одна Почта – одна страна!» продлится до десятого декабря.

На рассмотрение принимаются творческие фотоработы, отражающие роль почты в жизни России.