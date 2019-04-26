Шанс поехать в Артек получат юные челябинцы

В Челябинске стартовал региональный этап Всероссийского проекта «Театр-дети». Юные поклонники театра могут принять участие в конкурсах рисунков и сочинений «Пишем о театре!» . Победители получат путевку в «Артек» и поедут в Крым.

«Театр-дети» – масштабный культурно-социальный проект, приуроченный к Году театра в 2019 году. Его цель – познакомить детскую и юношескую аудиторию с русским театром, его богатой историей и культурным наследием, а также сделать театральное искусство более популярным среди зрителей самых разных возрастов.

В рамках проекта «Театр-дети» пройдет Всероссийский конкурс рисунков (для детей) и сочинений «Пишем о театре!» (для учащихся средних и старших классов). Победители конкурса отправятся в международный детский центр «Артек» в Крыму и примут участие в специальной театральной смене. Также авторы лучших работ получат дополнительные баллы при поступлении в Российский институт театрального искусства – ГИТИС.

В ходе проекта состоится фестиваль школьных театральных коллективов Москвы и Московской области «Москва – театр – школа». В его программе – мастер-классы по актерскому мастерству и хореографии для школьников и публичные показы спектаклей, в которых примут участие профессиональные эксперты.

Проект «Театр-дети» реализован при участии Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей РФ, а также ведущих театральных вузов страны – ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, Театрального института им. Щукина, РГИСИ, Высшего театрального училища (института) им. Щепкина.

Региональный этап в Челябинской области организован Министерством культуры Челябинской области и пройдет в период с 23 апреля 2019 года по 01 августа 2019 года.

Положения о всероссийских конкурсах и жюри регионального этапа всероссийских конкурсов доступна на сайте Министерства культуры Челябинской области.

Заявки на участие отправлять до 1 августа в электронном виде на адрес god-teatra@culture-chel.ru. Справки по телефону 8(351) 264-58-33 (отдел искусств).