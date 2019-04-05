Лучший учитель Челябинской области работает в Сатке

В Челябинской области сегодня, пятого апреля, выбрали лучшего педагога. Победительницей регионального этапа традиционного всероссийского конкурса «Учитель года» стала математик саткинской школы №5 Елена Игнашова. Именно она представит наш регион в финальных испытаниях.

Вместе с Еленой Игнашовой, педагогический стаж которой составляет 7 лет и 5 месяцев, за победу боролись 27 южноуральских учителей, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Также были подведены итоги голосования общественного жюри. Здесь лучшим стал учитель математики Миасской школы №1 Красноармейского муниципального района Ильяс Габайдуллин.

По условиям конкурса, Елена Игнашова как абсолютный его чемпион награждена дипломом министерства образования и науки Челябинской области и денежной премией в размере 194 тысяч рублей. Также образовательная организация, в которой она работает, получит один миллион рублей. Использовать денежные средства можно на приобретение учебного и лабораторного оборудования, ремонт помещений и выплату денежного вознаграждения сотрудникам школы.

Региональный этап конкурса «Учитель года» стартовал 30 марта. В течение нескольких дней педагоги проходили различные испытания: мастер-класс, разговор с учащимися, учебное занятие и его самоанализ, представление педагогического опыта, а также круглый стол, где обсуждалась политика образования. Дискуссия прошла в формате радиоэфира.

Импровизированный «эфир» модерировали профессиональные ведущие радио «Южный Урал» Анна Саксонова и Станислав Гладков. Конкурсанты рассуждали на тему того, как повысить мотивацию школьников, чем удивить детей на уроках и как использовать социальные сети в образовательной деятельности.

Фото с сайта регионального минобра