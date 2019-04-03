Присылайте свои новости

Совместные оперативно-профилактические мероприятия «Граница дружбы - 2019» проводят пограничники, сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии на границе Челябинской области и Казахстана.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, целью оперативно-профилактических мероприятий является реализация комплекса совместных мер по обеспечению надежной защиты и охраны государственной границы, борьба с организованными формами трансграничной преступности.

В ходе реализации основного этапа СОПМ «Граница дружбы - 2019» пограничники Челябинской области и Казахстана на участках государственной границы в Брединском, Варненском и Троицком районах провели 3 совместных рейда по обеспечению соблюдения режима границы и правил пограничного режима, а также 3 пограничные представительские встречи с целью координации совместных действий.

Совместно с сотрудниками полиции на территории Брединского, Варненского, Троицкого, Октябрьского и Карталинского районов проведено 40 совместных рейдов по выявлению нарушителей административно-правовых режимов, установленных на границе.

Всего выявлено 64 нарушителя правил пограничного режима и 1 гражданин РФ, находящийся в федеральном розыске за незаконное хранение и сбыт наркотиков.

За нарушение установленных на границе режимов на физических лиц наложено 40 административных штрафов, вынесено 24 административных предупреждения.