На реконструкцию челябинского аэропорта выделено еще более 2 миллиардов рублей из федерального бюджета

Челябинская область получит 2 миллиарда 32,2 миллиона рублей из федерального бюджета на реализацию второго этапа реконструкции аэропортового комплекса «Баландино» в рамках подготовки к проведению саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

Соответствующее постановление о внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы» подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«На протяжении последних пяти лет челябинский аэропорт не мог добиться финансирования на реконструкцию аэродрома из федерального бюджета – финансирование переносилось из года в год. А теперь Челябинский аэропорт преобразится», - отметил губернатор Борис Дубровский.

Напомним, в апреле 2018 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства нового пассажирского терминала внутренних линий аэропорта Баландино в Челябинске. В ноябре 2018 года - на второй этап работ реконструкции .

Всего на обновление челябинского аэродромного комплекса необходимо направить три миллиарда рублей. В начале октября Дмитрий Медведев давал распоряжение выделить около одного миллиарда рублей на проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы челябинского аэропорта в более ранние, чем намечалось, сроки - уже в 2018-2019 годах.

В ноябре премьер подписал постановление о выделении 2,032 миллиарда на второй этап реконструкции. Соглсано документу, средства федерального бюджета планируется направить на строительство нового перрона, строительство (реконструкцию) рулежных дорожек, водосточно-дренажной системы, светосигнального оборудования, объектов электроснабжения, линий связи и управления.

Намечено реконструировать и построить за счет федеральных средств 236,43 тысячи квадратных метров покрытий (с обочинами). В результате проведенных работ улучшится обслуживание воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов (в том числе в международном сообщении). Будет устранено негативное влияние инфраструктурных ограничений аэропорта на качество обслуживания.

Сроки реализации – 2019-2020 годы.

По распоряжению президента Владимира Путина правительство РФ назначило единственного исполнителя работ и услуг по реконструкции аэродрома в Челябинске - «Центродорстрой». Компания занималась строительством и реконструкцией всех московских аэропортов, аэропортов в Калужской области и в Иваново, а также аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

В Баландино (Челябинск) уже начались работы по обновлению аэродромного комплекса. «В зону реконструкции уже частично ввезена техника, а также полным ходом идёт подготовка площадки и установка штаба подрядчика», - рассказал и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов.

Как отметил заместитель гендиректора ОАО «Центрдорстрой» Андрей Горячев, проект реконструкции челябинского аэропортового комплекса имеет рад особенностей: сжатые сроки (в два раза превышают нормативные), работы стартуют в зимний сезон, реконструкция будет выполняться при действующем аэропорте (не нарушая его функционирование). Поэтому компания на данном объекте организует индивидуальный подход. «Для обеспечения качества работ и необходимых темпов строительства мы организуем в Челябинске собственное производство - три цементобетонные смесительные установки с производительностью 10 тысяч кубических метров в час) и два бетоноукладочных комплекса, - отметил Андрей Горячев. - Для выполнения специфических работ (например, установка светосигнального оборудования, охранной системы и т. д.) будут привлечены специализирующиеся организации».

Как уточнили в региональном миндортрансе, на первом этапе планируется модернизация перрона (ориентировочная площадь 76 тысяч квадратных метров), расширение существующего перрона (на 20 тысяч квадратных метров). Будет построено 28 мест для стоянки воздушных судов среднего класса. В рамках второго этапа планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек.

Подрядчик утверждает, что несмотря на сложности, все работы будут выполнены в надлежащем качестве.

После реконструкции аэропорт в Челябинске сможет получить третью категорию международной авиационной организации ИКАО. Эта даст право принимать в любое время года и при любой погоде любые воздушные суда. Баландино станет единственным всепогодным международным аэропортом на Урале. На данный момент третью категорию имеют лишь несколько российских аэропортов, в том числе Шереметьево, Домодедово и Пулково.Ожидается рост пассажиропотока аэропорта с 1,7 до 2,5 миллиона человек в год.

Борис Дубровский отметил, что на сегодня подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС находится в активной фазе. «Мы работаем в графике, чтобы в 2020 году наш аэропорт мог принять все 30 международных делегаций и гостей», - подчеркнул глава региона.