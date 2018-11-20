Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект II этапа реконструкции аэропорта Челябинска

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения на проектно-сметную документацию на второй этап работ реконструкция аэропорта Баландино в Челябинске.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В рамках реализации второго этапа будут построены новый перрон с местами стоянки воздушных судов, новая рулежная дорожка, водосточная дренажная система и трансформаторная подстанция.

Кроме того, проект предусматривает проведение работ по освещению перрона и созданию условий для обслуживания самолетов. Планируется построить новые и реконструировать существующие объекты электроснабжения, линий связи и управления.

Ранее, в апреле 2018 года, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства нового пассажирского терминала внутренних линий Баландино.

Как уже сообщало агентство, работы по реконструкции нового аэровокзального комплекса будут проходить в три этапа. В результате его площадь суммарно увеличится до 34 тысяч 200 квадратных метров.

На первом этапе возводят здание терминала внутренних линий площадью 16,4 тысячи квадратных метров – в полтора раза больше, чем весь сегодняшний аэропорт. Терминал будет оснащен четырьмя телескопическими трапами. Пропускная способность составит 2,5 миллиона пассажиров в год, при пиковой нагрузке – свыше одной тысячи пассажиров в час. Сдача в эксплуатацию терминала запланирована на четвертый квартал 2019 года.

По проекту, площадь международного сектора увеличится в 2,5 раза – с 4,6 тысячи квадратных метров до 11,6 тысячи квадратных метров. Пропускная способность составит 400 пассажиров на прилет и на вылет в час (сегодня пропускная способность 300 пассажиров на прилет и 150 – на вылет в час).

В начале октября премьер Дмитрий Медведев давал распоряжение выделить около одного миллиарда рублей на проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы челябинского аэропортав более ранние, чем намечалось, сроки - уже в 2018-2019 годах.

В октябре президент Владимир Путин поручил правительству РФ без проведения конкурса назначить единственного исполнителя работ и услуг по реконструкции аэродрома в Челябинске.