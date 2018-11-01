Начальник управления культуры Челябинска ушел в отставку

Сегодня, 1 ноября, мэр города Челябинска Евгений Тефтелев подписал заявление на увольнение по собственному желанию начальнику управления культуры Дмитрию Назарову. Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска.

По официальной информации, Назаров ушел со своего поста по собственному желанию из-за ухудшившегося состояния здоровья.

Дмитрий Назаров проходит свидетелем сразу по двум уголовным делам. Одно из них связано с махинациями с землями на озере Увильды.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в августе 2009 года главное управление лесами Челябинской области передало в бессрочное пользование земельный участок МАУ «Кино-театральный центр для детей и молодежи «Спартак» Челябинска (в настоящий момент - «Новый художественный театр»). Его директору Виталию Богверадзе в ноябре 2017 года было предъявлено обвинение в получении взятки и растрате бюджетных средств). Первого октября 2018 года Тракторозаводский суд Челябинска приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

На арендованном на территории Аргаяшского лесничества участке «Спартак» должен был построить лагерь для одаренных детей, но не стал этого делать и передал права на участок сельскохозяйственному предприятию (СХП) «Сунукуль» Ильи Пруцких. А он, в свою очередь, продал земельные участки бизнесменам и чиновникам под строительство коттеджей. На них покупатели построили коттеджи. Третий фигурант этого уголовного дела – экс-начальник управления культуры Челябинска Андрей Григорьев. Дмитрий Назаров дал силовикам показания на Илью Пруцких.

Уголовное дело в отношении главы Аргаяшского района на этой неделе передано в суд.

Второе уголовное дело, в котором также упоминается имя Дмитрия Назарова – это дело Юрия Чанова.

Напомним, в марте 2017 года подозреваемый получил взятку от экс-директора Нового художественного театра Богверадзе в размере 300 тысяч рублей, пообещав тому обеспечить принятие челябинской городской думой решения о финансировании проводимого НХТ международного фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА». На Чанова дал показания Дмитрий Назаров.