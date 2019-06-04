Присылайте свои новости

Работодателям Челябинской области предлагают переобучить сотрудников предпенсионного возраста и получить за это субсидию.

Специалисты Центра занятости населения города Карталы посетили работодателей и рассказали, какие плюсы участия в региональном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«7008 предпесионеров пройдут профессиональное обучение и получат профессиональное образование. В 2019 году не менее 1168. В рамках проекта работодатели получат субсидию за затраты на профобучение и дополнительное профобразование работников предпенсионного возраста. Субсидия составит до 68,5 тыс. рублей, но не более чем за 3 месяца обучения работника. Цель проекта – актуализация профессиональных знаний, умений и обновление способов выполнения профессиональной деятельности работников предпенсионного возраста», - рассказала заместитель директора Римма Мулярчик.

Ведущий инспектор Центра занятости населения О. Шевцова разъяснила работодателям порядок реализации мероприятий, какие документы нужны, чтобы заключить договор с Центром занятости населения. Она напомнила, что к лицам предпенсионного возраста относятся граждане за 5 лет до возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно.

Три работодателя Карталинского муниципального района (ООО «Афина», ООО «Лазурит», НУЗ «Узловая больница на станции Карталы ОАО «РЖД») согласились осуществить «перезагрузку» работников предпенсионного возраста, чтобы не потерять опытные кадры.

Более подробную информацию о том, как принять участие в проекте можно получить в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области 8 (351) 261-51-44, в Центре занятости населения г. Карталы 8 (351-33) 5-57-80, а также в центре консультаций в сфере труда и занятости 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный).