Под Челябинском стартуют Игры победителей для детей, поборовших рак

Под Челябинском – на базе «Лесная застава» - завтра, 18-го мая, стартуют Игры победителей для 252-х детей Южного Урала, поборовших рак. Седьмой региональный этап Всемирных Игр организовало благотворительное движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

В воскресенье, 19-го мая, станут известны имена десяти финалистов, которые поедут в Москву на Всемирные Игры победителей.

Наибольшее число участников регионального этапа – челябинцы (113 человек). По 22 ребенка приедут из Магнитогорска и Златоуста, 11 детей прибудут из Миасса. Всего в Играх поучаствуют юные жители 22-х муниципалитетов.

Игры полностью организованы на средства жертвователей. Участие для детей - бесплатное на всех этапах: тренировки, региональные соревнования, поездка на финал. Команды судей, тренеров и кураторов спортивных площадок, фотографы, творческие коллективы (200 человек) работают на Играх как добровольцы.

Среди историй семей-участников много интересных и уникальных историй побед. Так, Семен Дунаев в борьбе с раком потерял руку. Но ампутация не помешала ему достичь успехов в плавании. Он побеждал на региональных и на Всемирных Играх победителей в Москве. А теперь Семен - куратор спортивной площадки на региональных Играх.

Вере Озеровой - всего четыре года, к счастью, она не знает, что такое рак. Но в шестилетнем возрасте онкозаболевание пережил ее папа Александр Озеров. Вера пробежит на Играх минимальную дистанцию за папу.

«Не все понимают, что такое болезнь, которая длится несколько лет. Это большой стресс для ребенка и всей семьи. А Игры - это эмоциональная победа над болезнью, поэтому в программе Игр есть вещи нерациональные и необязательные, но именно они обеспечивают эмоциональный всплеск у ребенка, остаются надолго в памяти и являются психологической поддержкой в жизни», - отмечает председатель совета «Искорка Фонд» Евгения Майорова.

Детей и родителей ждут красочные церемонии открытия и закрытия Игр, концерт, мастер-классы, развлечения, медали и дипломы. А также масса сюрпризов - от бесплатного мороженого до очень неожиданных подарков.